Financiën Nederland door coronacrisis niet zo verslechterd als elders in EU

De coronacrisis heeft de Nederlandse overheidsfinanciën minder verslechterd dan in veel omringende landen het geval is.

Den Haag

De overheidsuitgaven liepen in ons land weliswaar relatief sterk op, maar de inkomsten daalden minder sterk dan in België, Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over 2020.

In het onderzoek is Nederland vergeleken met genoemde landen. In het Verenigd Koninkrijk stegen de uitgaven het sterkst met bijna 20 procent. Daarna komt Nederland met bijna 13 procent. Dat komt volgens het CBS door de ‘aanzienlijke’ inkomenssteun die het bedrijfsleven geboden is. Vergeleken met de andere landen boden Nederland en het Verenigd Koninkrijk relatief veel uitstel van belastingbetaling, waardoor de overheidsschuld steeg. België en Italië kozen vooral voor het b..

