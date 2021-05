'Secularisatie scherpt je uit te dragen wat je echt drijft'

Hoe houdbaar is christelijk onderwijs in een seculier klimaat? Kees Boele, voorzitter van het College van Bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), schreef er het boek Van zuil naar zout over, dat vandaag verschijnt.

Amsterdam

‘Van zuil naar zout’. Wat wilt u met die titel zeggen?

‘Nederland kende tot ruwweg de jaren zeventig een verzuilde samenleving, waarin groepen op levensbeschouwelijke of sociaal-economische basis samen leefden en van elkaar afgeschermd waren. Die verzuiling is grotendeels verdwenen, christelijke scholen zijn daar nog een vrucht van. Christenen vormen nu een minderheid in Nederland. Daardoor kwam bij mij het beeld op van de bijbelse opdracht om een zoutend zout te zijn, om zo een verschil te maken in een geseculariseerde samenleving. Van zuil naar zout dus.’

Is het erg dat die verzuiling voorbij is?

‘In mijn boek laat ik zien dat sinds de regering van keizer Constantijn (280-337) kerk en staat met elkaa..

