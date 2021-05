Steeds meer eindexamens Chinees

Steeds meer leerlingen doen eindexamen in het vak Chinese Taal en Cultuur. Dit jaar zijn er 264 kandidaten, dat is bijna 14 procent meer dan vorig jaar.

Den Haag

Het vak wordt inmiddels op zo’n zeventig middelbare scholen gegeven, meldt Jeroen Wienen van het Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs en beheerder van het scholennetwerk Chinees. Leerlingen leren de Chinese taal – het Standaardmandarijn – lezen en schrijven en maken kennis met de cultuur.

De belangstelling blijft groeien, merkt Wienen. ‘Dit jaar is er een instroom van zo’n zevenhonderd leerlingen.’ Volgens hem ligt dat aan toegenomen interesse in het land en het besef bij leerlingen dat kennis van de wereldmacht China van pas kan komen voor een latere baan of studie. Aan de andere kant ontvangt het Nuffic signalen dat het aanbieden van het vak stagneert op sc..

