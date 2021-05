RIVM stelt nieuwe vaccinatiebaas aan

Bilthoven

Het RIVM spreekt zelf nadrukkelijk niet van vervangen, maar van het overdragen van taken, op eigen verzoek. ‘Jaap van Delden heeft zelf al voor Pasen gevraagd of hij iets anders kon gaan doen’, zegt zijn woordvoerder. De werkweken van vaak meer dan 100 uur waren een aanslag op zijn gezondheid. Van meet af aan was het volgens zijn woordvoerder duidelijk dat de huidige programmadirectie slechts tijdelijk was aangesteld om het vaccinatieprogramma op te starten.

De kritiek op de organisatie van het Nederlandse vaccinatieprogramma heeft niet meegespeeld bij de wisseling van de wacht, benadrukt de woordvoerder desgevraagd. Want die kritiek klonk voortdurend.

huisartsen

Nederland begon op 6 januari als laatste Europese land me..

