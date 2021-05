Dkkrantniet

Ruim achtduizend leerlingen van basisscholen in Groningen-Oost krijgen straks wekelijks muziekles op school. Want muziek stimuleert de hersenactiviteit, leert kinderen samenwerken en geeft ook veel plezier en ontspanning. De lessen zijn een initiatief van stichting Meer Muziek in de Klas, waarvan koningin Máxima erevoorzitter is. In de vesting Bourtange woonde ze de ondertekening bij van een muziekovereenkomst voor die regio. In heel Nederland probeert de stichting samenwerkingsverbanden op te zetten tussen gemeenten, onderwijs en cultuuraanbieders.