Jeugd met een Opdracht Heidebeek houdt donderdag – Hemelvaartsdag – het jaarlijkse open huis. Vanwege de coronarichtlijnen gaat dat anders dan anders. Dit keer is er een zogeheten Drive-Thru Missions Safari. Mensen kunnen donderdag met hun auto een route volgen over het terrein van Heidebeek. De route duurt anderhalf uur en gaat langs verschillende plekken waar iets wordt uitgelegd over zending en het werk van Jeugd met een Opdracht. Zo is er aandacht voor het werk in Indonesië, maar ook informatie over trainingen en cursussen. ‘Een korte boodschap waarover thuis kan worden nagedacht’, schrijft YWAM in een bericht. Bezoekers krijgen ook een update over de nieuwbouw en er is een koffietafel. Vooraf reserveren ..

