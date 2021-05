Vleesvervanger relatief populair in Nederland

Utrecht

In alle elf landen werd een groei in de plantaardige consumptie gemeten. In totaal groeide deze Europese markt met 49 procent. Duitsland is koploper in absolute getallen. Daar wordt per jaar voor 357 miljoen euro aan vleesvervangers en voor 635 miljoen aan zuivelvervangers verkocht. Nummer twee is het Verenigd Koninkrijk, gevolgd door Spanje, Italië en Frankrijk. Nederland eindigt in dit rijtje op de zesde plek, maar als je het bekijkt per hoofd van de bevolking wint Nederland met glans. De Nederlander geeft het meeste geld uit aan plantaardige vervangers, ongeveer zeventien euro per persoon per jaar, en eet ook de meeste vleesvervangers. Zo'n 900 gram per persoon, dat is omgerekend een (vega)burger of negen. In totaal et..

