Woorden doen ertoe

Amara van der Elst is een artieste van het gesproken woord. De negentienjarige had de eer op 4 mei op de Dam een gedicht uit te spreken, versterkt door gebaren. Ze wist veel mensen stil te krijgen en te laten nadenken met haar voordrachtskunst. Het leek op de passie waarmee Amanda Gorman haar gedicht voordroeg bij de inhuldiging van president Biden. Ook voor pijnlijke ervaringen die moeilijk deelbaar zijn, geldt soms: daar zijn woorden voor. En als die klinken, kun je je meer voorstellen bij het leven van anderen, de schoonheid en de pijn van een dubbele afkomst. Ze noemt zichzelf half-indo.

Maandag vergeleek de artieste in deze krant de Randstad, haar geboortegrond, met Arnhem, haar studiestad. Over die laatste stad zei ze: ‘Iedere keer dat ik daarheen ga, merk ik dat ik niet blij ben. Ook al schijnt de zon, ik heb daar te veel slechte dingen meegemaakt. Ik ben nog steeds aan het helen.’ Eerder had ze uitgelegd waarom. ‘In de Randstad wonen zoveel mensen met diverse achtergronden, maar plots voelde ik me een alien zodra ik mijn deur uitliep. Ik werd neergezet als een exotisch ding. ‘Jij bent half, hè?’ Dan zei ik: nee hoor, ik ben een heel mens.’

Hier had ik meer concrete voorbeelden willen lezen. Dat had mij meer overtuigd dan wat Van der Elst nu doet,

Arnhem neerzetten als een witt..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .