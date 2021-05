Enquête Longfonds: vrijwel alle Longcovid-patiënten zijn nog niet de oude

Amersfoort:

Door de ondervraagden worden ‘vermoeidheid, ‘concentratieverlies’ en ‘kortademigheid’ als meest voorkomende klachten genoemd. ‘Long-covid heeft zo langzamerhand kenmerken van een nieuwe chronische ziekte’, reageert directeur Michael Rutgers van het Longfonds hierop.

Maar liefst 65 procent van de respondenten geeft aan problemen te ervaren met dagelijkse bezigheden, zoals de afwas of boodschappen doen. Negen procent is hier helemaal niet toe in staat. Bijna zeven van de tien mensen ondervindt nu nog matige tot heftige pijn door corona. Opmerkelijk, zo zegt het Longfonds, is dat hierbij geen verschil zit tussen mensen die tijdens de eerste of de tweede golf corona opliepen...

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .