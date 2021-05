Protest op Dam tegen grote windmolens

Amsterdam

Rond de honderd actievoerders hebben zaterdag op de Dam in Amsterdam geprotesteerd tegen de komst van megawindturbines in de buurt van woningen en natuur. Ze rolden een 500 meter lang spandoek uit, begeleid door het geluid van grote windmolens. Vanaf het plein liepen de betogers naar het Westerpark, waar diverse sprekers het woord voerden. Initiatiefnemer van de actiedag is Windalarm, in samenwerking met andere actiegroepen. Vandaag hebben de actievoerders een digitale ontmoeting met de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Ze overhandigen dan een petitie en een bundel met persoonlijke zorgen over de grote windmolens. <