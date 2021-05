Onrustige mars tegen coronaregels

Een mars tegen de coronamaatregelen in Barneveld is zaterdag uit de hand gelopen. Aan de ‘Mars van de menselijke verbinding', die was georganiseerd door Police for Freedom, deden zo'n duizend mensen mee. De organisatie had de locatie tot zaterdagmorgen geheim gehouden. Burgemeester Jan Luteijn gaf in overleg met politie en Openbaar Ministerie geen toestemming voor de stoet en kondigde zaterdagochtend een noodbevel af. Een deel van de stoet ging toch een winkelstraat in en zocht de confrontatie met de politie. Daarop trad de politie op met de wapenstok. Met behulp van beeldmateriaal gaat de politie op zoek naar mensen die agenten hebben belaagd. <