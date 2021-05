Vogelparadijs Oostvaardersplassen krijgt vorm

Een reset van het moeras in de Oostvaardersplassen moet de biodiversiteit in het gebied een flinke impuls geven, zodat het de Natura2000-doelstellingen haalt. Niet alleen de zangvogels in de rietvelden hebben hier profijt van. Ook andere delen van het gebied worden heringericht en natter gemaakt, waardoor nog meer planten en dieren profiteren. Het vogelparadijs krijgt verder vorm.

Lelystad

‘Als je vanuit de trein kijkt is het misschien saai al dat riet, maar in werkelijkheid miegelt het hier van het leven!’ Enthousiast draait boswachter Hans-Erik Kuypers het raampje van zijn terreinauto nog wat verder open en schakelt de motor uit om de vogelgeluiden beter hoorbaar te maken. ‘Dit klinkt echt als lente!’ Kleine karekiet en blauwborst laten zich niet onbetuigd, evenmin als de snorren met hun trillende roep en verderop in het veld de brandganzen die in enorme aantallen bij elkaar zitten en plotseling als één grote gakkende wolk opvliegen.

Staatsbosbeheer rastert stukken tot enkele tientallen hectare uit, zodat de grazers er niet in kunnen, ook worden veel bomen aangeplant met daaro..

