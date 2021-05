Nieuw rapport: ‘Moslimhaat is een veenbrand die blijft oplaaien’

De laatste jaren was er veel moslimdiscriminatie in de samenleving. Dit komt in grote pieken, bijvoorbeeld na een aanslag. Maar vooral subtielere vormen, zoals negatieve ‘grapjes’, zijn wijd verbreid. Daarnaast ervaart een groot deel van de moslims in Nederland discriminatie bij het solliciteren en op de werkvloer. De politiek heeft te weinig aandacht voor deze problemen.