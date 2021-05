Nieuw artikel

Defensie gaat de werkwijze omtrent persoonsgegevens aanpassen, nadat vorig jaar ophef was ontstaan over een eenheid die op grote schaal persoonsdata verzamelde om onrust over corona in kaart te brengen. Het zogeheten Land Information Manoeuvre Centre volgde onder meer coronakritische groepen zoals Viruswaarheid. De grote hoeveelheden data die de eenheid verzamelde, belandden in een computersysteem dat sociale onrust moest voorspellen. <

NPO: we stoppen niet met geschiedenisgenre

De NPO stopt zeker niet met geschiedenisprogramma's, zo laat een woordvoerder weten. ‘Als een titel zoals Andere Tijden eventueel zou verdwijnen, betekent dat niet dat het hele geschiedenisgenre verdwijnt.' Vrijdag werd bekend dat er vanaf volgend jaar geen reguliere afleveringen van Andere Tijden meer op tv zijn. Het bekroonde geschiedenisprogramma gaat verder ‘in een andere vorm'. Het besluit veroorzaakte veel ophef. <

beeld anp

Reproductiegetal corona daalt nog verder

Het coronavirus verspreidt zich nog langzamer door Nederland. Het zogeheten reproductiegetal is verder gezakt, van 0,94 naar 0,93. In de voorgaande dagen stond het cijfer zelfs op 0,91 en dat is het laagste peil sinds eind januari. Als het R-getal onder de 1 ligt, kan de uitbraak doven. <

Brand Werkendam met drie doden geen misdrijf

De politie heeft geen aanwijzingen dat bij de brand zondag in Werkendam sprake was van een misdrijf. Dat meldde de politie na het afronden van het onderzoek naar de brand. Bij de brand kwamen drie mensen om het leven. <

De Jonge wil advies RIVM over inenten zwangeren

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge wil weten of het verstandig is zwangere vrouwen voorrang te geven bij het vaccineren tegen corona. Hij heeft aan het RIVM gevraagd om uit te zoeken of zwangere vrouwen meer risico lopen op een ernstig verloop van een corona-infectie. Als dat het geval is, wil De Jonge weten of dat aanleiding is om zwangeren voorrang te geven bij het vaccineren. <

Hooikoortsseizoen in aantocht: gras in bloei

Komende week komt het eerste gras tot bloei en dat betekent slecht nieuws voor mensen met hooikoorts, meldt Wageningen University. Voor de ongeveer 2 miljoen Nederlanders die allergisch zijn voor graspollen neemt de kans op klachten komende week toe. Het hooikoortsseizoen begint dit jaar wat later dan gewoonlijk. Dit weekend stijgt het kwik, maar afgelopen weken was het koud weer. <

beeld anp

NOS wil Journaaldreiger Tarik Z. alsnog vervolgen

De NOS en NPO willen dat het Openbaar Ministerie alsnog Tarik Z. vervolgt voor bedreiging na een video die hij op Instagram had geplaatst. De omroeporganisaties hadden aangifte gedaan tegen de man die in 2015 met een neppistool de studio van het NOS Journaal binnendrong, maar het OM vond de video niet strafbaar. Via een procedure bij het gerechtshof proberen de NOS en NPO nu alsnog vervolging af te dwingen, meldt de NOS. <

VSNU komt met plan bedreigde academici

De vereniging van universiteiten VSNU is bezig met het opstellen van een plan om geïntimeerde wetenschappers te ondersteunen. Een woordvoerder van de VSNU laat weten dat in de handreiking zal staan welke stappen academici kunnen nemen wanneer ze te maken krijgen met bedreigingen. Een voorbeeld daarvan is begeleiding van de universiteit bij het doen van aangifte. Wetenschappers die op sociale media hun kennis delen, worden volgens de VSNU vaak beledigd of bedreigd. <

Knol deed niet genoeg tegen corona in detentie

Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) heeft niet genoeg gedaan om te voorkomen dat een Colombiaanse vrouw in vreemdelingenbewaring tot twee keer toe in quarantaine moest vanwege corona. Daardoor duurde de detentie van de vrouw onnodig lang. De staatssecretaris moet haar daarom 880 euro schadevergoeding betalen, zo heeft de Raad van State bepaald. <

‘Ruinerwold-vader’ mag niet in de buurt kinderen

De vader van het ‘Ruinerwold-gezin’ mag de komende negentig dagen niet in de buurt komen van de woning van de jongste kinderen in Ermelo. Ook mag hij geen contact opnemen met een van zijn kinderen die een aangifte heeft gedaan van een zedendelict. Dat heeft het Openbaar Ministerie besloten. Het OM reageert hiermee op het besluit van de Veluwse gemeente om een huisverbod niet te verlengen. De man woont nu in een zorginstelling. <

Geen quarantaine Britten na reis 'groene' landen

Engelsen die vanaf 17 mei op vakantie gaan naar Portugal, IJsland, Israël en negen andere buitenlandse bestemmingen hoeven bij terugkomst niet meer in quarantaine. Wel moeten ze voor en na hun reis een coronatest doen. Transportminister Grant Shapps maakte vrijdag op een persconferentie de ‘groene lijst’ bekend van landen met een laag risico op een coronabesmetting en een hoge vaccinatiegraad. <

Duitse veiligheidsdienst: Pegida is extremistisch

De Pegida-protestbeweging tegen de islamisering van het Westen is door de veiligheidsdienst van de Oost-Duitse deelstaat Saksen als ‘bewezen extremistisch’ bestempeld. Pegida, dat zich naar Nederland en andere landen verspreidde, werd in de herfst van 2014 in de Saksische hoofdstad Dresden opgericht. Volgens de dienst is inmiddels voldoende aangetoond dat Pegida zich in de loop der jaren tot een ongrondwettelijke beweging heeft ontwikkeld. <

beeld anp

Een tiende minder CO 2 -uitstoot in EU in 2020

De CO 2 -uitstoot in de Europese Unie door verbranding van fossiele brandstoffen is in 2020 met 10 procent afgenomen. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een eerste schatting. Door lockdowns reisden minder mensen van en naar het werk, kon er minder worden gevlogen en draaiden fabrieken tijdelijk op verminderde kracht, wat sterk bijdroeg aan de daling. <

EU ‘dichtbij’ tekenen grote Pfizer-order

De Europese Commissie verwacht heel snel, mogelijk vrijdag al, de beoogde aankoop van 1,8 miljard doses van het Pfizer/BioNTech-coronavaccin af te ronden. Een commissiewoordvoerder ontkent dat de Europese order wordt geblokkeerd door Frankrijk, zoals Die Welt schrijft. <

Minder beperkingen Duitse gevaccineerden

De Duitse Bondsraad is akkoord gegaan met de versoepelingen van de coronabeperkingen voor mensen die volledig gevaccineerd zijn of zijn genezen van COVID-19. De wet was donderdag al goedgekeurd door de Bondsdag, de Duitse Tweede Kamer. De Bondsraad is als vergadering van de deelstaten een soort Hogerhuis. Een deel van de Duitse bevolking kan door de wetswijziging onder meer elkaar onbeperkt ontmoeten. <

Amnesty: Navalny toch gewetensgevangene

Amnesty International beschouwt de gedetineerde Russische oppositieleider Aleksej Navalny weer als gewetensgevangene, dus als een gevangene die alleen vastzit om zijn opvattingen. De mensenrechtenorganisatie biedt haar excuses aan omdat zij de bekende Kremlin-criticus die status had ontnomen. Amnesty had eind februari gezegd Navalny niet langer als gewetensgevangene te zien omdat hij in het verleden discriminerende toespraken had gehouden. <

beeld anp

WHO keurt Chinees vaccin wereldwijd goed

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft voor het eerst een Chinees coronavaccin, dat van staatsbedrijf Sinopharm, goedgekeurd voor wereldwijd gebruik. Het gaat om een zogenoemde goedkeuring voor noodgevallen, waarmee het middel sneller kan worden ingezet dan na een langere procedure voor ‘normaal’ gebruik. Sinopharm wordt aanbevolen voor iedereen van 18 jaar en ouder. <

Vier ex-agenten vervolgd schenden rechten Floyd

De Amerikaanse oud-politieman Derek Chauvin en drie van zijn voormalige collega’s worden aangeklaagd voor het schenden van de burgerrechten van George Floyd. Deze zwarte man stierf op 25 mei vorig jaar nadat Chauvin ruim negen minuten met zijn knie op zijn nek had gedrukt terwijl die naar lucht hapte. Chauvin is al schuldig bevonden aan het doden van Floyd. <

‘Extreem klein' risico ruimteafvalschade China

De kans dat Chinees ruimteafval een dezer dagen schade aanricht als het neerkomt op de aarde is extreem klein. Dit beklemtoonde een regeringswoordvoerder in Peking, kort nadat in de Verenigde Staten was gewaarschuwd dat een uitgerangeerde Chinese raket voor bewoonde gebieden en de luchtvaart gevaarlijk kan zijn. <

Australië haalt inwoners toch terug uit India

Australië laat zijn burgers vanaf volgende week toch terugkeren uit India. Het besluit is gemaakt na kritiek op het stilleggen van het reisverkeer met India, waardoor Australiërs en mensen met een Australische verblijfsvergunning daar vastzitten. Vanwege de vele coronabesmettingen in India is het sinds 27 april niet meer mogelijk om vanuit India naar Australië te vliegen. Volgens premier Scott Morrison waren uitzonderingen voor de eigen bevolking niet mogelijk, omdat hij geen derde golf wilde riskeren. Dat leidde tot kritiek. <

‘Stakende werknemers waarschuwen verboden'

Een bedrijf dat officiële waarschuwingen uitdeelde aan zijn personeel omdat de werknemers staakten, moet die waarschuwingen uit het personeelsdossier halen. Ook mag de onderneming geen loon inhouden omdat medewerkers de afgelopen tijd gestaakt hebben, heeft de kortgedingrechter in Lelystad bepaald. Het gaat om een fabrikant van vuilniswagens uit Emmeloord. <

Medische mondkapjes in Nederland gemaakt

Medische mondkapjes kunnen voortaan ook in Nederland worden gemaakt. Dutch PPE Solutions, een samenwerkingsverband met speciaalchemiebedrijf DSM en industrieconcern VDL, opende vrijdag in het Limburgse Geleen een fabriek die medische mondkapjes produceert met filters die volledig in Nederland zijn gefabriceerd. De fabriek moet ervoor zorgen dat Nederland minder afhankelijk is van het buitenland. <

‘Traditionele cadeaus

Moederdag populair’

Moeders worden komende Moederdag weer voornamelijk gewaardeerd met bloemen, boeken en verzorgingsproducten. Bloemisten verkopen ondanks prijsstijgingen in de aanloop naar Moederdag tot wel twee keer zoveel bloemen als normaal. Op bol.com zijn boeken en verzorgingsproducten het populairst. <

beeld anp

Industrie in Duitsland en Frankrijk veert op

De industrie in Duitsland en Frankrijk, de twee grootste economieën van de eurozone, toonde in maart herstel na een onverwachte productiedip in februari. Vooral Duitse fabrieken herpakten zich. In Frankrijk was ook weer sprake van groei, maar de toename daar was wel iets minder sterk dan economen in doorsnee hadden verwacht. <