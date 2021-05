Stikstof grote bedreiging voor de Veluwe

Apeldoorn

Wetenschappers luiden de noodklok over twee soorten natuurschade: verzuring en vermesting. Hoofdoorzaak is de stikstofvervuiling. Unieke planten en dieren staan op het punt van uitsterven. 'Stikstof is nodig voor de groei van bomen en planten, maar een teveel zorgt voor verzuring, waardoor planten en bomen doodgaan en uit het gebied verdwijnen', vertelt de boswachter-publiek van het Geldersch Landschap.

Sinds kort is ze verantwoordelijk voor toezicht en publieksactiviteiten op de Oost-Veluwe, waar de Loenermark onder valt. Dat natuurgebied ten zuiden van Apeldoorn is ongeveer 1200 hectare groot. Zo’n 240 hectare daarvan is hei. 'Onze lucht bestaat voor 78 procent uit stikstof, een kleur- en reukloos gas dat op z..

