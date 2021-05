In de bijstand kon het elke keer weer strenger

Na jaren waarin alles in het teken stond van fraudebestrijding, draait ook rond de bijstand de politieke wind: is het niet doorgeschoten? Maar vrijwel alle partijen die dit in de kabinetsformatie zullen aankaarten, waren erbij toen de regels steeds werden aangescherpt.

Amsterdam

Briesend meldden ze zich begin dit jaar in de media om aanpassing te eisen van de onbarmhartige bijstandsregels: SP, GroenLinks, PvdA en, bevrijd van coalitiedwang, ook D66, ChristenUnie en CDA. Directe aanleiding was de ‘boodschappenboete’ van 7000 euro die een bijstandsgerechtigde uit Wijdemeren kreeg opgelegd. Zij kreeg jarenlang boodschappen van haar moeder.

De zaak ‘Wijdemeren’ is minder eenduidig gebleken dan het leek: er is ook bezit verzwegen – een auto en een ‘motor uit het duurdere segment’. De gemeente handhaaft dan ook de boete. Dat heeft de stemming in de meerderheid van de Kamer vooralsnog niet doen kantelen: in de nasleep van de affaire met de kinderopvangtoeslag wint daar ..

