De bevoorrading van voedselbanken loopt gevaar

Voedselbanken zoeken nieuwe manieren om minima van voedsel te voorzien, nu supermarkten in hun strijd tegen voedselverspilling minder overhouden. Zo wordt onderzocht of overgebleven producten of resten gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld soep van te maken.

Groningen - Den Haag

Ruim een half jaar geleden zat Monique Bueving van de voedselbank in Groningen met de handen in het haar. De lokale Jumbo ging producten die bijna over de datum zijn met hoge kortingen verkopen, iets wat Albert Heijn al veel langer doet. Supermarkten willen zo de voedselverspilling tegengaan, maar het gevolg is ook dat er voor de Groningse voedselbank minder overbleef. ‘Het was bijna paniek’, blikt Bueving terug. ‘We dachten: hoe krijgen we de tassen nu gevuld?’

Ook op andere plekken in Nederland merken voedselbanken dat er voor hen bij lokale supermarkten minder overblijft. Maar hoe groot het gat precies is, kan voorzitter Leo Wijnbelt van de koepel Voedselbanken Nederland niet zeggen..

