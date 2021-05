Duizenden operaties nog in te halen: ‘De uitgestelde zorg is net zo’n grote crisis als de covid-crisis’

Studenten op de operatiekamers, medisch specialisten ter ondersteuning van de verpleegkundigen en een centrale verdeling van patiënten, zonder dat ziekenhuizen daar zelf iets over te vertellen hebben.

Dat is nodig om 140.000 uitgestelde operaties snel in te halen, zeggen de dertien wetenschappelijke en beroepsverenigingen uit de operatieve zorg in een gezamenlijk plan. Bonjer: ‘We zitten in een absolute crisissituatie. Alle reservisten moeten worden opgeroepen.’

Code Zwart is vooralsnog voorkomen, de acute zorg gaat nog door. Toch spreekt u van een crisissituatie. Waarom?

Hoe wilt u dat gaan oplossen?

‘Het mooie van de covidcrisis is dat we op een onconventionele manier hebben leren werken. We hebben mensen in korte tijd opgeleid om op de ic..

