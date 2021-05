Jarenlang overlast door Poolse supermarkt, maar ‘de gemeente doet er geen moer aan’

Bewoners van een Roosendaalse volkswijk klagen al jaren over een Poolse supermarkt. Na een vernietigend rapport van de Commissie Ombudsman beloofde de gemeente beterschap, maar het conflict is alleen maar verder geëscaleerd.

Toen de vrouw van Barro Wijkmans (63) op een herfstochtend in 2014 de lamellen naar boven trok, viel haar blik op een nieuw uithangbord aan de overkant van de straat: ‘Polski Sklep Swojska Chata’. Wijkmans, geboren en getogen in de Roosendaalse volkswijk Kalsdonk: ‘Daar schrokken we van, een Poolse supermarkt midden in een woonwijk, aan een doorgaande weg met weinig parkeerplaatsen.’

Ze dachten dat de meubelwinkel die er zat aan het verbouwen was. Wijkmans, projectleider bij Strukton Rail, belde de gemeente, maar die was ook verrast. De nieuwe Poolse eigenaar had geen vergunning aangevraagd, noch voor de verbouwing, noch voor de koelinstallatie op het dak. Samen met enkele andere bewoners vroeg Wijkmans de gemeente ‘handhavend’ op t..

