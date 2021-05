Herdenk de oorlog niet zonder herinnering aan de woorden waarmee het begon

Het ongemak van een lockdown is niet te vergelijken met de jaren ‘40-’45; wie een vaccinatiebewijs voorstelt als Jodenster, schendt de geschiedenis. Na de oorlog moesten we juist leren dat leed geen vergelijkingsmateriaal is, en dat ideologie moet worden bestreden vóórdat woorden gaan gisten.

‘Oorlog werkt generatieslang door’, zei koning Willem-Alexander vorig jaar in zijn 4 mei-toespraak op een bijna lege Dam. ‘Nu, 75 jaar na onze bevrijding, zit de oorlog nog steeds in ons.’ Deze week, een jaar later, vertelde de Amsterdamse Sofia Drost (23) daarover in het videogesprek dat studenten voerden met de Duitse bondskanselier Angela Merkel, nadat die haar 5 mei-toespraak had gehouden. De opa van Sofia was als dwangarbeider in Duitsland ooggetuige van het bombardement op Dresden. Dat trauma heeft sporen nagelaten in het gezinsleven met zijn kinderen. ‘We leven in een vrij land, maar zijn nooit helemaal vrij van het verleden’, weet zijn kleindochter nu; ‘zo stroomt er nog steeds een beetje onvrijheid door mijn bloed’.

Ik probeerde ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .