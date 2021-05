Amnesty-directeur Dagmar Oudshoorn: ‘Ik heb een onwrikbaar geloof dat het beter kan’

Ze versterkt de stem van activisten en van mensen die worden uitgesloten. Dagmar Oudshoorn is directeur van Amnesty International Nederland. Fluitend begint ze elke dag aan de strijd tegen onrecht. ‘Ik haal voldoening uit kleine dingen, het mag stapje voor stapje gaan.’ Of haar onrecht is aangedaan? ‘Natuurlijk. Ik ben van kleur en een persoon van kleur in Nederland maakt onrecht mee.’

Dagmar Oudshoorn, directeur Amnesty International Nederland: 'Ik kom natuurlijk veel in aanraking met kwaad. Toch geloof ik nog in het goede in de mens. Ik zie veel onrecht, maar kies ervoor om niet boos te zijn. Nou ja, ik probeer dat.'

Een gesprek over de zeven deugden: wijsheid, rechtvaardigheid, dapperheid, matigheid, geloof, hoop en liefde.

liefde

‘Mijn hart is groot, daar passen veel mensen in, en het is nog niet vol. Liefde geef ik niet zomaar, maar heb ik je eenmaal in mijn hart gesloten, dan verdwijn je daar niet makkelijk uit. Wij wonen in een gezellig huis, met overal kinderspullen en stapeltjes – het is een geordende chaos. In de kamer staat een grote kooi met drie ratjes. Je kunt met ze knuffelen, je kunt ze dingen leren en ze zijn sociaal. Gisteravond kwam ik laat thuis en werd ik opgewacht door de drie heren. Ze stonden bij het deurtje, de pootjes omhoog, oprecht blij mij weer te zien. Wij vinden het belangrijk dat onze zoon opgroeit ..

