Gevaccineerde oudere overleden aan corona

Een bewoner van een verpleeghuis in het Gelderse Wehl die onlangs ná vaccinatie besmet raakte met corona, is overleden.

Dat bevestigt een woordvoerder van Sensire, waar het verpleeghuis onder valt, na berichtgeving van Omroep Gelderland. Het is nog niet duidelijk of de besmetting ook de oorzaak van het overlijden van de bewoner is. ‘Dit zijn heel kwetsbare mensen', aldus de woordvoerder. ‘Het komt vaak voor dat een bewoner overlijdt. Deze bewoner had voor de positieve test al luchtwegklachten, maar het is niet uit te sluiten dat de besmetting een rol heeft gespeeld bij het overlijden.’ Naar de precieze doodsoorzaak wordt onderzoek gedaan.

In het tehuis voor dementerenden brak vorige week corona uit onder de bewoners, die op één na allemaal al twee keer zijn ingeënt. Inmiddels zijn achttien van de 29 bewoners positief getest. Ook zijn vijf medewerkers besmet, maar of zij al waren ingeënt kan Sensire niet zeggen. ‘Dat is medisch gevoelige informatie, dus dat weten wij als werkgever niet.’

Wat volgens Sensire opvalt, is dat de meeste bewoners vooral last hebben van maag- en darmklachten, zoals buikpijn en diarree. <