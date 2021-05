Virtueel platform kunstkopers

Rotterdam

De club wil ‘de drempel tussen kunstliefhebbers en kunstenaars wegnemen en zo de verkoop van kunst stimuleren'. Van de opbrengst uit eventuele verkopen gaat telkens 20 procent naar een solidariteitsfonds voor collega’s. De gemeente Rotterdam is enthousiast en is al met een bijdrage van 50.000 euro over de brug gekomen. ‘Kunst leert je anders naar je omgeving te kijken en oplossingen te bedenken voor nieuwe, onverwachte situaties. De schoonheid van kunst biedt troost en hoop', aldus cultuurwethouder Said Kasmi.

De coronacrisis maakte de oprichting van het platform extra noodzakelijk, aldus de initiatiefnemers, omdat de financiële situatie van ook veel kunstenaars erdoor is verslechterd. ‘Het platform is zo opgezet dat niet alleen de individuele kunstenaar er beter van wordt, maar wij met z’n allen ervan profiteren. Zodra je werk verkoopt via de Kunstambassade vloeit een deel van de opbrengst terug in een solidariteitsfonds. En wat er maandelijks binnenkomt, verdelen we onder de aangesloten kunstenaars', vertelt mede-initiatiefnemer en kunstenaar Anne Wenzel.

Er doen al honderd kunstenaars mee. Volgens een woordvoerder is het initiatief aanvullend en niet nadelig voor galeriehouders. <