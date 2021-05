Zeldzame ‘scrotum’ kikkers geboren in Dierenpark Amersfoort

In Dierenpark Amersfoort zijn zes zeer zeldzame titicacakikkervisjes geboren. De kikker, die in 2013 nog bijna verkozen werd tot ‘s werelds lelijkste dier, is in het wild bijna uitgestorven. Hierom noemt de dierentuin het uitkomen van de eitjes dan ook ‘erg bijzonder’.

De Titicakikker is een bijna uitgestorven diersoort, en komt in het wild alleen voor rondom het Titicameer. (beeld Dierenpark Amersfoort)

Amersfoort:

De dierentuin verwelkomde in maart 2019 acht titicacakikkers, vier mannetjes en vier vrouwtjes. Dierverzorger Thijs Zonnenberg zegt dat het uitkomen van de eitjes erg bijzonder is: ‘Dit is de eerste keer dat we kweken met deze diersoort. Dat deze poging meteen succesvol is, geeft mij als dierverzorger de grootste voldoening.’

De titicacakikker komt in het wild alleen voor in het Titicacameer en in nabijgelegen rivieren. Het Titicacameer, dat zich tussen Bolivia en Peru bevindt, is het grootste meer van Zuid-Amerika. De leefomstandigheden van de kikker zijn slecht. Dit komt doordat het meer nogal vervuild is de afgelopen jaren. De lokale bevolking eet de kikkers bovendien en gebruikt ze als medicijn.

Het uiterlijk van de kikke..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .