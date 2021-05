Nederland wil doses van het Janssen-vaccin hebben die zijn toebedeeld aan Denemarken. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid weten. Denemarken besloot onlangs om het Janssen-vaccin niet meer te gebruiken, vanwege de kans op een zeer zeldzame bijwerking. Het is nog onzeker wat de Denen doen met de voorraad. <

Vijfde verdachte dode man Oud Ade opgepakt

De politie in Frankrijk heeft woensdag een 33-jarige man opgepakt die wordt verdacht van de betrokkenheid bij de dood van een 66-jarige man in Oud Ade. Het is de vijfde verdachte die wordt vastgezet. Op 29 december 2020 vond de politie de man dood in zijn woning. <

Transgenders blij met wetsvoorstel Dekker

Belangenorganisaties voor transgender personen zijn blij dat het wijzigen van een geslachtsregistratie binnenkort mogelijk makkelijker wordt. Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker diende dinsdag een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer. Volgens de organisaties is de voorgestelde versimpeling ‘van groot belang voor het zelfbeschikkingsrecht’ van mensen die hun geslachtsregistratie willen veranderen. In het voorstel van de minister staat dat daarvoor niet langer een deskundigenverklaring van een psycholoog nodig is. <

Luchtmacht stopt NAVOoefening in Portugal

Een 120-koppige eenheid van de Nederlandse luchtmacht, die in Zuid-Portugal meedoet aan een grote NAVO-oefening, keert vroegtijdig terug omdat er inmiddels tien personen positief zijn getest op corona. <

Meer mensen op straat na 22.00 uur

Nederlanders zijn na het einde van de avondklok weer meer buiten na 22.00 uur en pakken dan vooral de auto. Het aantal fietsers en voetgangers steeg ook, maar in mindere mate. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlands Verplaatsingspanel. Vorige week woensdag was de eerste nacht zonder avondklok. De drukte op straat nam toe met 60 procent ten opzichte van een week eerder. In het weekend was de toename sterker. <

‘Roermondse’ dassen bij Stramproy weer uitgezet

De ‘Roermondse’ dassen die in februari werden gevangen in Roermond, zijn woensdag uitgezet in de bossen bij Stramproy in de buurt van Weert. Vader en moeder das en hun twee pasgeboren jonkies moesten weg uit Roermond omdat in hun leefgebied werd gebouwd. Sindsdien zaten ze in een opvang in Opglabbeek (België). Omdat de twee babydasjes pas later gevangen werden, zijn ze door de moeder verstoten. De twee ouders verhuisden woensdag naar hun nieuwe burcht bij Weert. <

Man sticht brand in cellencomplex

Een 33-jarige arrestant heeft dinsdagavond brand gesticht in een cel in het cellencomplex aan de Mijkenbroek in Breda. Andere arrestanten konden tijdens het blussen van de brand aanvankelijk in hun eigen cel blijven, maar zijn daarna op bevel van de brandweer tijdelijk buiten in arrestantenbussen geplaatst om het complex te kunnen luchten. <

Sector pleit voor gratis testen bij grote events

De evenementensector wil dat gratis (snel)testen beschikbaar worden gesteld voor grootschalige evenementen. Op die manier kunnen die deze zomer veilig en verantwoord plaatsvinden met een volledige capaciteit, laten de Alliantie van Evenementenbouwers en het Eventplatform weten. Omdat de testcapaciteit schaars en kostbaar is, adviseren de brancheorganisaties dat testen alleen worden ingezet bij evenementen waar het noodzakelijk is. <

EU wil samen COVID-19-medicijnen inkopen

De Europese Commissie wil namens de EU-landen ook geneesmiddelen tegen COVID-19 gaan inkopen. Volgens vicevoorzitter Margrethe Vestager is het ‘broodnodig’ dat de EU naast een voorraad vaccins ook voor voldoende medicijnen tegen de ziekte zorgt. <

Plan voor kenniscentrum pandemieën in Berlijn

Duitsland en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO hebben woensdag hun plan voor een nieuw kenniscentrum in Berlijn aangekondigd. In de WHO Global Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence moet kennis en inzicht over pandemieën worden verzameld en opgeslagen. De Duitse minister voor Volksgezondheid Jens Spahn riep tijdens een virtuele persconferentie, waarbij ook bondskanselier Angela Merkel aanwezig was, op tot een ‘wereldwijde reset’ in de strijd tegen pandemieën. <

Duitsland wil snellere vermindering uitstoot

De Duitse regering wil de uitstoot van broeikasgassen sneller terugdringen dan aanvankelijk gepland. De deadline is naar voren geschoven, nadat een rechtbank recent bepaalde dat de klimaatwet uit 2019 aangescherpt moest worden. De ministers van Financiën en van Milieu maakten op een persconferentie bekend dat Duitsland tegen 2045 CO 2 -neutraal moet zijn. Dat is vijf jaar eerder dan is gepland. <

Tientallen arrestaties bij politieactie tegen maffia

Tijdens een grote politieactie van Italiaanse en Duitse eenheden tegen de ‘Ndrangheta-maffia zijn zeker 31 verdachten aangehouden. Dat heeft Europol, het in Den Haag gevestigde Europese samenwerkingsverband van politiediensten, woensdag bekendgemaakt. Bij de actie waren zo’n achthonderd agenten en belastingambtenaren uit beide landen betrokken. Europol verleende assistentie. Er vonden huiszoekingen plaats in onder meer Italië, Duitsland, Spanje en Roemenië. <

President Bulgarije plant nieuwe verkiezingen juli

De Bulgaarse president Roemen Radev gaat volgende week het parlement ontbinden, interim-ministers benoemen en nieuwe verkiezingen uitschrijven. Dat meldt hij nadat de beslissende derde poging om een regering te vormen is mislukt. De nieuwe parlementsverkiezingen worden op 11 juli gehouden. <

Politie Suriname vindt ruim 900 kilo cocaïne

De Surinaamse politie heeft eind april 903 kilo cocaïne gevonden in het zuiden van Suriname. Er is tot nu toe één verdachte in deze zaak opgepakt. Het gaat om een 45-jarige Cubaan die ruim een jaar in Suriname woont, meldt de politie. De verdachte zei voor een militair te werken. <

Bezos wil in juli eerste toeristen naar ruimte

Blue Origin, het commerciële ruimtevaartbedrijf van zakenman Jeff Bezos, wil op 20 juli voor het eerst toeristen naar de ruimte brengen. Het is de bedoeling dat zij naar een hoogte van ruim 100 kilometer gaan. Daar zijn ze een paar minuten gewichtloos en zien ze de kromming van de aarde. Daarna zakt het vaartuig met de passagiers naar het oppervlak van de aarde. Aan boord is plek voor zes betalende reizigers. <

Oproep aan VN: embargo op wapens Myanmar

Een groep mensenrechtenorganisaties waaronder Amnesty International en Human Rights Watch hebben de Verenigde Naties opgeroepen tot een wapenembargo tegen Myanmar. Dit vanwege het aanhoudende gewelddadige optreden van het leger tegen demonstranten na de staatsgreep daar. ‘Het is tijd dat de VN-Veiligheidsraad gebruikmaakt van zijn unieke bevoegdheden om een alomvattend wereldwijd wapenembargo op te leggen om te proberen een einde te maken aan de moordgolf van het leger’, zei Lawrence Moss van Amnesty International. <

Yair Lapid krijgt kans om regering Israël te vormen

De Israëlische president Reuven Rivlin heeft Yair Lapid van de centristische partij Yesh Atid de opdracht gegeven om een regering voor het land te vormen. Die opdracht komt een dag nadat premier Benjamin Netanyahu er niet in slaagde om voor de deadline een regering te vormen. Lapid krijgt 28 dagen de tijd om te proberen de impasse te doorbreken. <

Oudste mens ter wereld ziet af van fakkeltocht

De oudste persoon ter wereld, de 118-jarige Kane Tanaka uit Japan, heeft besloten niet deel te nemen aan de fakkeltocht voor de Olympische Spelen in Tokio. De Japanse vrouw zou bang zijn om het coronavirus op te lopen en anderen in het verzorgingstehuis waar ze woont te besmetten, liet het tehuis woensdag weten. <

Indiase delegatie G7-top in isolatie

Twee leden van de Indiase delegatie bij de G7-top in Londen zijn positief getest op het coronavirus. De hele delegatie gaat volgens de Britse regering in isolatie. De Indiase minister van Buitenlandse Zaken Subrahmanyam Jaishankar zal de vergaderingen van woensdag digitaal bijwonen. Jaishankar is volgens Sky News zelf niet positief getest op het coronavirus. <

Canada keurt als eerste Pfizer goed voor tieners

In Canada kunnen binnenkort ook kinderen worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Het land heeft het vaccin van Pfizer en BioNTech goedgekeurd voor kinderen van 12 jaar en ouder. Canada is het eerste land dat een coronavaccin goedkeurt voor kinderen. Het Pfizer-vaccin is net zo veilig voor tieners als voor volwassenen, zei de Canadese gezondheidsbestuurder Supriya Sharma. Pfizer en BioNTech hebben ook in de Verenigde Staten en Europa gevraagd om goedkeuring van het vaccin voor kinderen. In Europa buigt de toezichthouder, het EMA zich erover. Het oordeel komt waarschijnlijk in juni. <

Tata Steel ziet resultaten in Europa verbeteren

De Europese divisie van staalconcern Tata Steel, waar ook het hoogovencomplex in IJmuiden onder valt, heeft in het laatste kwartaal van zijn gebroken boekjaar herstel getoond van de coronacrisis. In de drie maanden tot en met maart leverde Tata Steel Europa 17 procent meer staal af dan in het voorgaande kwartaal, meldt het Indiase moederbedrijf bij zijn jaar- en kwartaalcijfers. Volgens Tata Steel boekte de Europese divisie, waar de Indiërs al tijden van af willen, ook meer winst. <

Hillman Travel wil filialen D-Reizen

De nieuwe reisorganisatie Hillman Travel wil graag verder met vijftig tot zestig reisbureaus van het failliete D-Reizen. Daarover had Franz Bergman senior, de zakenman achter Hillman Travel, eerder al contact gezocht met de curatoren. Maar omdat hij daar niets meer van heeft gehoord is de ondernemer gaan praten met de verhuurders van de panden. <

Uitvaartorganisatie DELA neemt Yarden toch over

Uitvaartorganisatie DELA neemt toch branchegenoot Yarden over. Vorig jaar blies DELA een overname nog af omdat er onzekerheid was over de financiële verplichting die Yarden had aan honderdduizenden polishouders. Intussen werd Yarden door de rechter in het gelijk gesteld. <

Benzineprijs stijgt naar recordhoogte

Voor een liter E10 (Euro95) geldt sinds woensdag een adviesprijs van 1,897 per liter, meldt consumentenorganisatie UnitedConsumers. Daarmee is de benzineprijs uitgekomen op de hoogste stand ooit. UnitedConsumers houdt sinds begin deze eeuw dagelijks de brandstofprijzen bij. <