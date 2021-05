Demonstranten in actie op Bevrijdingsdag

Amsterdam

Op het Malieveld in Den Haag protesteerden een paar honderd mensen tegen de coronamaatregelen. De demonstratie was georganiseerd door de actiegroepen Viruswaarheid en Nederland in Opstand.

Op de Dam in Amsterdam hield de organisatie Nederland in Verzet een ‘picknick voor de vrijheid'. De opkomst was niet heel hoog, er waren rond de 25 mensen bijeengekomen. Ook van een picknick was geen sprake. Eén deelneemster uit Alkmaar, met een dochtertje van een jaar of zeven en een petje met ‘wappie', was de enige met een picknickkleedje en wat eten: ‘Ik ben hier om de vrijheid te herdenken.'

In een ander hoekje van de Dam voerden zo'n vijftig mensen actie tegen de burgeroorlog in de Ethiopische deelstaat Tigray. 's Avonds was op de Dam nog de manifestatie ‘Wij gaan voor Vrijheid' van de beweging Vrij en Sociaal Nederland. <