Voorzichtige steun voor versoepelingen

Hilversum

54 procent van de ondervraagde Nederlanders vindt de doorgevoerde versoepelingen een goede zaak. Een ongeveer net zo grote groep wil een pas op de plaats maken of de maatregelen zelfs weer aanscherpen. Onderzoeker Peter Kanne geeft aan dat berichten over de drukte in de ziekenhuizen en volle intensive cares daarbij een rol spelen. ‘Tegenstanders begrijpen niet dat, nu er wordt gesproken van ‘code zwart’ en ziekenhuizen vollopen, er versoepeld wordt. Veel mensen hebben het gevoel dat dit gebeurt onder druk van de publieke opinie en dat het voorkomen had kunnen worden als maatregelen eerder waren aangescherpt.’ Voorstanders wijzen erop dat de strenge lockdown met de avondklok niet meer houdbaar is. Zij vinden versoepelingen nodig voor het welzijn van jongeren en ook voor ondernemers. Voor het onderzoek zijn 2080 Nederlanders ondervraagd in de periode van 30 april tot 3 mei.

Intussen daalt het aantal nieuwe coronagevallen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu telde tussen dinsdagochtend en woensdagochtend 7336 positieve tests, 461 minder vergeleken met een dag eerder. Ook ten opzichte van vorige week woensdag is er sprake van een flinke afname. Toen werden er meer dan 8600 nieuwe besmettingen vastgesteld. Het dagcijfer van woensdag ligt nog wel hoger dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 7244 besmettingen per etmaal.

daling in ziekenhuizen

Ook het aantal opgenomen coronapatiënten in de ziekenhuizen is opnieuw gedaald. Ziekenhuizen behandelden woensdag 2545 mensen vanwege COVID-19. Dat zijn er 68 minder dan op dinsdag en bijna honderd minder dan op maandag.

Vooral op verpleegafdelingen is het de afgelopen dagen rustiger geworden. Op die vleugels lagen woensdag 1715 coronapatiënten, tachtig minder dan op dinsdag en ruim honderd minder dan op maandag. Sinds afgelopen vrijdag zijn netto 184 bedden op corona-afdelingen vrijgekomen.

Het aantal coronapatiënten op intensive cares blijft redelijk stabiel. Afgelopen etmaal steeg het aantal patiënten op die ic’s met twaalf naar 830. Dat aantal schommelt al drie weken tussen de 800 en 850.

Sinds het begin van de uitbraak zijn meer dan 1,5 miljoen mensen in Nederland positief getest. Van ruim 17.000 mensen is zeker dat ze aan het coronavirus zijn overleden.