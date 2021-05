Olifantje geboren in Blijdorp

In de Rotterdamse dierentuin Blijdorp is olifant Bangka in de nacht van dinsdag op woensdag bevallen van een jong. De bevalling was live via een webcam te volgen. Het is een mannetje en moeder en zoon maken het goed, zo laat Blijdorp weten. Het nog naamloze bulletje is het derde jong van de 20-jarige Bangka en het vijftiende olifantje dat in de Rotterdamse diergaarde is geboren. Enkele minuten na middernacht kwam hij ter wereld. Omdat Blijdorp vanwege corona gesloten is, kan het pasgeboren olifantje gevolgd worden via webcams. <