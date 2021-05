Zorg nog weinig bezig met voedselverspilling

Wageningen

Het rapport, uitgevoerd onder zorginstellingen in de Regio Foodvalley, schetst dat zorginstellingen om vier redenen niet actief bezig zijn met voedselverspilling. Zo vinden instellingen het lastig om maaltijden af te stemmen op de behoefte van de cliënten, en vormt de wetgeving over voedselveiligheid een belemmering om overgebleven maaltijden te hergebruiken. Ook zijn geld en een gebrek aan kennis een issue. Er zijn investeringen nodig in apparatuur, kennis en logistiek om verspilling tegen te gaan, en zorginstellingen hebben daar vaak geen geld voor. Ook weten onder andere de koks te weinig over wat er nodig is om voedsel in de zorg efficiënter in te zetten. Het rapport laat zien dat geld de voornaamste stimulans zal..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .