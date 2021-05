UMC's: stilstaand hart doneren wordt vanaf nu ook mogelijk

Voor het eerst zijn in Nederland harten getransplanteerd van patiënten bij wie het hart was gestopt met kloppen. Deze zogeheten DCD-hartdonatie is uitgevoerd door artsen van het UMC Utrecht, UMC Groningen en het Erasmus MC.

Leiden

Tot voor kort konden DCD-donoren (bij wie geen hartslag en bloedsomloop meer aanwezig was) alle organen behalve het hart transplanteren. Alleen mensen die hersendood waren en aan de apparatuur lagen, konden een hart doneren. Een DCD-hartdonatie houdt in dat een stilstaand hart van een overleden donor buiten het lichaam in een machine wordt geplaatst, waarna het weer gaat kloppen nadat er zuurstof en bloed bij is gedaan. Hierna kan het hart getransplanteerd worden. Dankzij deze techniek kunnen meer hartpatiënten die op de wachtlijst staan, worden geholpen.

Een landelijk tekort aan donorharten was de reden van de UMC's om deze techniek in Nederland in te zetten in samenwerking met de Nederlandse Transplan..

