Het was een sobere bedoening op 5 mei in Wageningen zonder bevrijdingsdefilé

Wageningen

Het 5 Mei Plein bij Hotel De Wereld is historische grond. In dat hotel stemde de Duitse generaal Blaskowitz op 5 mei 1945 tegenover de Canadese generaal Foulkes in met de capitulatie van de Duitse troepen in Nederland. Wageningen lag toen in puin en de stad was geheel verlaten. Ieder jaar wordt dit uitbundig gevierd met veel militair vertoon. Een defilé is in coronatijd uit den boze, maar de officieuze ‘bevrijdingshoofdstad van Nederland’ wilde 5 mei dit jaar toch markeren.

En dus is het plein afgezet met zwarte schermen, staan er acht militaire attachees voor de vlag van hun land, zit minister Ank Bijleveld van Defensie op een stoel en speelt de fanfare Bereden Wapens gedragen muziek. Zoals ‘De Heer is mijn Herder’ tijdens het ..

