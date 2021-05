Feesten in een nationale feestrok

In de rubriek Net als vroeger wordt vanuit de actualiteit van nu teruggeblikt naar de actualiteit van toen. Vandaag: Thierry Baudet zorgt voor ophef over 4 en 5 mei

De herdenking van de gevallenen op 4 mei en de viering van de bevrijding op 5 mei hebben een lange geschiedenis met verrassende wendingen en incidenten die ergernis wekten. In 1969 bijvoorbeeld, toen jongeren op de avond van 4 mei een rookbom lieten afgaan bij de officiële herdenking op het Domplein in Utrecht. De rookbom was een protest tegen ‘de onwaarachtigheid van de ’40-’45 herdenkers’. Een van de rookbommen was verstopt in een alternatieve krans, die volgens het lint bedoeld was voor ‘de slachtoffers van het nieuwe fascisme’.

Drie studenten werden gearresteerd. Zij waren geïnspireerd door de oorlog in Zuid-Vietnam. Daar gebruikten de Amerikanen, de bevrijders uit 1945, zware bombardement..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .