Overlast door wind en regen

De voorjaarsstorm heeft gisteren op verschillende plekken in Nederland overlast veroorzaakt. Tussen Ede en Arnhem viel een boom op het spoor dankzij de harde wind. Daarbij raakte de bovenleiding beschadigd. Op de Moerdijkbrug naar Breda kantelden de aanhangers van een vrachtwagen. Tien mensen van de Marine sloegen overboord tijdens een oefening op het IJsselmeer. Ze werden met lichte onderkoelingsverschijnselen uit het water gehaald, maar behandeling was niet nodig. De foto is gemaakt in De Engel. <