Middel tegen taaislijmziekte véél te duur

Een nieuw medicijn tegen taaislijmziekte kan voor patiënten een ‘belangrijke verbetering’ betekenen, maar toch adviseert het Zorginstituut het middel vooralsnog niet te vergoeden. De prijs zal daarvoor met 75 procent moeten zakken, vindt het Zorginstituut, dat de minister adviseert over het basispakket van de zorgverzekering.

Amsterdam

Het gaat om het middel Kaftrio, een zogenoemde triple therapie. Het middel bevat drie werkzame stoffen, die zich richten op het CFTR-eiwit, dat bij patiënten met cystische fibrose (taaislijmziekte) defect is. Dat leidt letterlijk tot taai slijm door het gehele lichaam. De organen, waaronder de longen, gaan hierdoor langzaam achteruit.

Kaftrio zorgt ervoor dat patiënten een betere longfunctie krijgen en minder moeite hebben met ademhalen. Bij een specifieke groep zien onderzoekers ook minder longaanvallen. Goed nieuws dus, maar de prijs van het middel vormt voor het Zorginstituut een onoverkomelijk probleem. Per patiënt vraagt farmaceut Vertex bijna 200.000 euro per jaar. In totaal zou het middel een hap nemen van 1..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .