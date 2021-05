In de zoektocht naar een onderkomen voor honderden Deventer jongeren hebben hulpverleners het oog laten vallen op de vele verouderde garageboxen in de stad.

Deventer

Veel garageboxen in Deventer, gebouwd in de jaren zestig, worden niet meer gebruikt om auto's in te stallen, maar voor opslag of er huizen kleine bedrijfjes. Kunnen we die ruimte niet veel beter gebruiken om woningnood onder dakloze jongeren op te lossen, vroeg zorginstelling Humanitas zich af. Samen met woningcorporatie Ieder1 maakte Humanitas een plan dat de interesse wekt van de verantwoordelijke wethouder en de gemeenteraad. Het verbouwen van de tochtige garages levert maximaal vijfhonderd bescheiden appartementjes van zo'n dertig vierkante meter op, verwachten de initiatiefnemers. Al zou de woningcorporatie al blij zijn als er in totaal 350 appartementen bij komen. Niet alle garageboxen, die door..

