Lagerhuis akkoord met klimaatwet

Parijs

Door de wet komt er onder meer een verbod op binnenlandse vluchten, als de bestemming binnen 2,5 uur per trein is te bereiken. Ook wordt de verhuur van slecht geïsoleerde panden aan banden gelegd. Verder wordt ecocide als strafbaar feit geïntroduceerd. Het moet voorkomen dat flora en fauna of de kwaliteit van water, lucht en bodem ernstig en permanent worden aangetast. Een algemene snelheidsbeperking van 110 kilometer per uur voor de snelwegen haalde het daarentegen niet. <