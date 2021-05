Sittard

Daardoor duurt het volgens hem veel langer voordat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt. ‘We moeten eerst een daling zien en als we die willen bewerkstelligen zullen we ervoor moeten zorgen dat ons gedrag niet gaat versloffen', zei De Jonge dinsdag in Sittard, waar hij een bezoek bracht aan het Zuyderland-ziekenhuis. De minister zei dat het nog ‘helemaal niet goed gaat', gezien de ziekenhuizen die 'nu nog hartstikke vol' liggen. Hij wees daarbij ook op de ruim 170.000 besmettelijke personen in Nederland. De kans dat je iemand tegen het lijf loopt die ziek is, is volgens De Jonge ‘fors aanwezig. Daarom moeten we voorzichtig zijn'. <