Mexico-Stad

Een metro kwam gedeeltelijk naar beneden toen het viaduct waar die overheen reed plotseling deels instortte. Onder het viaduct reden op dat moment auto's. Bij het ongeval in het zuidoosten van Mexico-Stad raakten veel mensen gewond. Ongeveer vijftig van hen liggen in ziekenhuizen. Volgens de leider van het stadsbestuur, Claudia Sheinbaum, is het te vroeg om met vingers te wijzen. Naast een extern onderzoek belooft ze ook dat de andere metrolijnen in de Mexicaanse hoofdstad veilig zijn. De getroffen lijn blijft voorlopig dicht. Het is nog niet duidelijk waardoor het viaduct instortte. De lokale bevolking zou zich volgens Mexicaanse media al langer zorgen maken over de veiligheid van het bouwwerk. Er zijn ook beschuldigingen van corruptie bij de bouw van de metrolijn. Buitenlandminister Marcelo Ebrard, die Mexico-Stad leidde toen het viaduct werd gebouwd, heeft zijn medewerking aan het onderzoek beloofd. President Andrés Manuel López Obrador wil snel onderzoek en vindt dat er niets verborgen mag blijven voor het Mexicaanse volk. Hij heeft zijn condoleances overgebracht. <