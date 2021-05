Een op vijf studenten wil actief zijn in buurt

Utrecht

Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar de maatschappelijke meerwaarde van studenten voor hun directe woonomgeving, in opdracht van het kenniscentrum voor studentenhuisvesting Kences en dertien studentenhuisvesters. Aan het onderzoek deden ruim 8200 studenten mee die een ruimte huren via een studentenhuisvester. Ook werden in elf buurten in tien steden buurtbewoners en sleutelfiguren naar ervaringen met studenten gevraagd. Onderzoeker Maarten Kwakernaak van het Verwey-Jonker Instituut zegt zich bij aanvang te hebben verbaasd dat er ‘relatief weinig onderzoek’ bekend is naar de betekenis van de student voor de buurt. Hij vermoedt dat het samenhangt met het imago van studenten. ‘Dat is er een ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .