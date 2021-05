'Ieder mag hier in vrijheid zichzelf zijn'

Nederland herdacht dinsdagavond de oorlogsslachtoffers die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Vanaf 20.00 uur was het - in alle rust - twee minuten stil.

Amsterdam

Dat gebeurde onder meer tijdens de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam, die dit keer vanwege de coronamaatregelen voor het tweede jaar op rij niet toegankelijk was voor een groot publiek. Op diverse plekken in het land waren herdenkingsbijeenkomsten online te volgen, zoals op de Grebbeberg, in Madurodam en op de Waalsdorpervlakte tussen Wassenaar en Den Haag. Daar werden in de oorlog verzetsstrijders en anderen door de Duitse bezetter geëxecuteerd.

Op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen woonden prinses Margriet en haar echtgenoot Pieter van Vollenhoven de herdenking bij, samen met hun zoon Pieter-Christiaan. In Rhenen worden elk jaar alle beroepsmilitairen en dienstplichtigen die sinds 1940 waar ook ter wereld ..

