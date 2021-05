Verdachte datalek GGD onder voorwaarden vrij

Utrecht

Z. verscheen dinsdag op een tussentijdse zitting in de zaak. Met hem staat de 23-jarige Amin L. uit Alblasserdam terecht. Hij kwam al eerder vrij. Beiden werkten vanuit huis voor een callcenter van de GGD en hadden daarom toegang tot het systeem. De twee verdachten kennen elkaar niet. Na hun aanhouding in januari, toen het datalek aan het licht was gekomen, zijn in het onderzoek nog vijf anderen aangehouden voor soortgelijke verdenkingen.

Volgens de twee verdachten en hun advocaten heeft de GGD veel steken laten vallen als het gaat om training en inwerken van de uitzendkrachten die toegang hadden tot het registratiesysteem, CoronIT. Er was wel iets van scholing, zei Z. op vragen van de rechtbank, ‘maar het ging er vooral om dat je zo snel mogelijk aan de slag ging'. De rechtbank wil inzicht krijgen in hoe de verdachten zijn getraind en geïnstrueerd op het gebied van veiligheid en vertrouwelijkheid aan de hand van een reeks documenten.

‘Ik heb echt stomme en domme dingen gedaan', aldus Z. ‘Maar was me er niet van bewust hoe ernstig het was, dat het strafbaar was.’ Volgens het OM had hij dat bewustzijn wel moeten hebben, ook zonder instructie van zijn werkgever. Hij had kunnen en moeten weten dat wat hij deed niet mocht, vindt justitie. De officier van justitie wees erop dat Z. 226 keer

privégegevens van anderen op Telegram te koop heeft aangeboden. Het zou één keer tot een voltooide transactie zijn gekomen. De verdachten zouden bewust hebben gezocht op gegevens van BN'ers. De officier hekelde het feit dat Z. ook leurde met gegevens van mensen als Peter R. de Vries en John van den Heuvel.

De zaak wordt naar verwachting op 31 augustus inhoudelijk behandeld.