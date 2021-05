Vluchteling Amran viert Ramadan in zijn gastgezin in Dordrecht

Amran (20) is vluchteling uit Jemen en woont al vijf maanden bij het gezin Robbemond in Dordrecht. Zij zijn christen en hij is moslim - ze zien veel overeenkomsten in elkaars religie, maar juist de Ramadan brengt ook verschillen aan het licht.

Amran komt uit Jemen en woont sinds twee jaar in Nederland. Hij is gast bij het gezin Robbemond tot hij herenigd wordt met zijn ouders en broertjes.

Dordrecht

Judith Robbemond serveert warme rabarber-crumble met een bolletje roomijs. Kop sterrenmunt-thee erbij. Iedereen smult, behalve Amran, maar het lijkt hem totaal niet te deren. Hij is de enige moslim in het gezelschap en het is de vastenmaand Ramadan, dus hij kan pas weer eten als de zon is ondergegaan.

Amran is 20, komt uit Jemen en kwam twee jaar geleden naar Nederland. Hij wacht op hereniging met zijn ouders en twee broertjes, die in Maleisië wachten tot ze over kunnen komen. Sinds eind november woont hij bij John en Judith Robbemond en hun kinderen Jente, Danjah en Christan. Hij kwam daar via Takecarebnb, een organisatie die vluchtelingen met een verblijfsstatus aan een gastgezin helpt. Daar kunnen ze blijven totdat ze een eige..

