CIDI: studiereis naar Auschwitz voor Kamerleden

Den Haag

Aanleiding is de Bevrijdingsdag-poster van Forum voor Democratie (FVD), een ‘misplaatste vergelijking door FVD van de huidige coronamaatregelen met de onderdrukking tijdens de Tweede Wereldoorlog', aldus het CIDI.

In 2019 kondigde toenmalig Kamervoorzitter Khadija Arib al aan een bezoek aan Auschwitz te willen organiseren met alle leden van de Tweede Kamer. Dat werd vervolgens in het kader van 75 jaar bevrijding gepland in april 2020 met een kleine honderd Kamerleden. Het bezoek aan het voormalige Duitse vernietigingskamp in Polen ging vanwege de coronacrisis niet door.

Bergkamp liet maandag weten dat ze 'het voorstel zeker opnieuw aan de Kamer zal voorleggen, zodra de situatie het toelaat'. 'Als voorzitter hecht ik veel waarde aan herdenken en herinneren. Vrijheid en democratie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en het is belangrijk om de betekenis en waarde van vrijheid te doorgronden, te koesteren en uit te dragen.'

CIDI-directeur Hanna Luden noemt de poster van FVD misplaatst. ‘Ze snappen het verschil tussen de Tweede Wereldoorlog en nu niet. Het is onvergelijkbaar. Ik verdenk Forum van sensatiezoeken om hun punt te maken.' Op de FVD-poster staat: ‘Op 5 mei herdenken we 75 jaar vrijheid' en de jaartallen 1945-2020, inclusief overlijdenskruisje bij het laatste jaartal. Volgens het CIDI toont de actie een ‘zorgwekkend gebrek van historisch besef'. <