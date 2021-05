Vrijgemaakten deden en doen ook veel goeds

In het Nederlands Dagblad staat een aantal ingezonden stukken van mensen die van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt naar de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland zijn overgegaan. Ze vinden het geweldig dat ze nu eindelijk weer rustig naar een goede preek zonder fratsen kunnen luisteren.

Ik weet natuurlijk niet hoe het in alle vrijgemaakte kerken gaat in Nederland, maar ik hoor elke week in een GKv-gemeente goede preken die ook nog eens heel actueel zijn.

Ja, er is meestal wel een kindermoment. Dat is er echter niet om de jeugd krampachtig bij de kerk te houden, maar om een uitleg te geven op hun niveau over waar de preek over gaat. Een bijkomend voordeel is dat je er zelf ook vaak wat van opsteekt.

En ja, er speelt naast het orgel ook wel een band, maar wat is daar op tegen? Ik dacht niets. Het is natuurlijk wel belangrijk dat de muziek niet zo hard gaat dat horen en zien je vergaat. Verder vind ik deze nieuwe elementen alleen maar een verrijking.

Daar komt nog dit bij dat christelijk Nederland veel aan de gereformeerd-vri..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .