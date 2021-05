Bagatelliseer demonen niet

Demonen zijn inderdaad niet zoals ‘Ruinerwold' het laat zien. Daarin sluit ik van harte aan bij het essay van Martine Oldhoff (ND 30 april). Toen ik verder las, werd ik echter pijnlijk getroffen door haar bagatelliserende woordkeus. Demonen zijn helaas geen ‘suffe duiveltjes'; ze zijn nog steeds actief. Ja, Jezus heeft de macht van Satan overwonnen, maar de strijd tussen God en het kwaad is er op dit moment nog steeds en wordt ook op het aardse vlak uitgevochten. Dankzij het kruis van Jezus is het voor christenen mogelijk om te overwinnen in deze strijd. Het vraagt veel wijsheid en Geestkracht om strijder te zijn op dit terrein. <