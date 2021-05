Dkkrantniet

De Erasmusbrug in Rotterdam is tijdelijk behangen met fleurige doeken. Het gaat om oude vlaggen die door kunstenaars zijn vermaakt tot stadsversiering. In aanloop naar het Eurovisiesongfestival ondergaat de havenstad een bescheiden metamorfose. De voorbereidingen voor het belangrijkste liedjesfestijn ter wereld zijn uiteraard al veel langer bezig. In maart werd de brug al een paar nachten afgesloten voor verkeer, in verband met filmopnames voor het festival. Speciaal voor die gelegenheid werd de beroemde brug op een bijzondere manier verlicht.