Ruim vierduizend sterfgevallen in januari door coronavirus

In januari overleden 4387 mensen in Nederland aan corona, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sinds de eerste golf werden er niet zoveel coronadoden gemeld.

Den Haag

In week 53 van vorig jaar, van 28 december 2020 tot en met 3 januari 2021, stierven 1172 mensen aan corona. Daarna nam het wekelijkse aantal sterfgevallen aan COVID-19 af. In de laatste week van januari overleden 806 mensen aan het virus. Het CBS baseert zich op doodsoorzaakverklaringen van artsen. In de eerste maand van het jaar overleden 2535 personen aan corona die intensieve zorg kregen, zoals kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Dat zijn ruim tweehonderd personen meer dan in december.

verpleeghuis

Van de mensen die sinds maart vorig jaar overleden aan de gevolgen van het coronavirus verbleef ruim de helft in een verpleeghuis, gehandicapten- of ggz-instelling. ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .