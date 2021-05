‘Strijd tegen COVID-19 is te onzichtbaar'

De meivakantie levert het UMC Utrecht extra druk op in het garanderen van zorg tijdens de pandemie. Het ziekenhuis vraagt medewerkers vakantiedagen in te leveren, in ruil voor loon. Ic-verpleegkundige Annet Duin (56) doet dat niet en gaat eind mei kamperen aan zee.

Utrecht

Kunt u nog wel op vakantie?

‘Ja, ik mag gewoon vakantiedagen opnemen. Er is wel gevraagd om vakantiedagen in te leveren. Er zijn collega’s die dat doen. Zij werken nu dus extra, bijvoorbeeld omdat ze toch niet op vakantie kunnen. Ik heb een collega die zegt: "Het voelt niet goed om op de Friese meren te gaan zitten in mijn boot nu, ik ga rustiger op vakantie als ik weet dat ik me ingezet heb." Hij levert bijvoorbeeld twee dagen verlof in. Ik denk dat het te maken heeft met ons zorghart; het gevoel dat we dit allemaal moeten doen, dat we maar doorgaan.’

En wat doet u als ze het rooster niet rond krijgen?

‘Ik heb straks twee weken vrij, maar ga geen verlof inleveren. Vorig jaar heb..

