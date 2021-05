Zoektocht naar zwarte klassieke componisten

Presentator Floris Kortie, met name bekend van het muziekprogramma Podium Witteman, en collega-muziekkenner Orville Breeveld gaan in de zesdelige podcastserie Gemiste Sterren op zoek naar zwarte componisten binnen de klassieke muziek die ten onrechte zijn vergeten of niet opgemerkt.

Amsterdam

De serie is een initiatief van het Concertgebouw in Amsterdam, de NTR en podcastmaker 24classics.

Een vraag daarbij is of een aantal van deze componisten het verdient dat hun naam op een van de balkons van het Concertgebouw komt, naast die van bijvoorbeeld Mahler en Stravinsky. Ook Concertgebouwdirecteur Simon Reinink gaat daar antwoord op geven.

In elke aflevering van Gemiste Sterren staat één zwarte componist centraal. Bijvoorbeeld de Franse kolonel, schermkampioen, violist, componist en dirigent Joseph Boulogne (1745-1799), ook bekend als Chevalier de Saint-Georges.

‘Er is zoveel wat mensen gewoon niet kennen dat zó mooi is! Je moet deze muziek gewoon horen. Het is ongelooflijk goed!’ aldus Breeveld. ‘De muziek van zwarte componisten is veel te lang genegeerd, nu zie je een tendens met dirigenten en musici die deze muziek herontdekken en een nieuw podium geven.’

De podcast Gemiste Sterren is vanaf 6 mei te beluisteren via onder meer nporadio4.nl. <