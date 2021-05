Mini-batterij pantserhouwitsers

Nederland is weer een batterij pantserhouwitsers rijker. Op ’t Harde wijdde de landmacht zaterdag met veel ceremonieel vertoon de Delta-batterij in. Een mini-batterij, dat wel. Want een hele is te duur om draaiende te houden. Het is tekenend voor een langzaam opkrabbelende krijgsmacht.

't Harde

‘Mars! Twee, drie, vier. Hoofd der colonne, links! Mars! Twee, drie, vier. Batterij, halt!’

lommerrijk schietterrein

De ceremonie, bescheiden vanwege corona, is op het centrale plein van de legerplaats op 't Harde. Die is prachtig gelegen in de gemeente Oldebroek. Vanuit het in donker hout opgetrokken interieur van de Officierscantine, gelegen op de top van een heuvel, kijk je ver uit over het lommerrijke schietterrein van het vuursteuncommando. In de glas-in-lood-ramen van de mess staan de namen van artillerieofficieren en onderofficieren - uit de landmacht en het KNIL - die vielen tussen 1940 en 1950. De veldartillerie zelf werd opgericht in 1677 binnen het Staatse leger, de rijdende artillerie in 1793, toen d..

